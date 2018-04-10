Спикер Госдумы Вячеслав Володин в
очередной раз продемонстрировал эффективность межпарламентского диалога для выстраивания
отношений между странами. Так эксперты оценили недавний визит в Иран большой делегации Думы во главе с ее председателем.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в
очередной раз продемонстрировал эффективность межпарламентского диалога для выстраивания
отношений между странами. Так эксперты оценили недавний визит в Иран большой делегации Думы во главе с ее председателем.
Иран
представляет большой интерес для нашей страны, он находится сейчас на подъеме своих отношений с Россией, отмечает
глава Международного
аналитического центра Rethinking Russia Александр
Коньков. Политолог отметил несколько совместных направлений сотрудничества
Москвы и Тегерана.
Среди
них: общие позиции в деле по урегулированию ситуации в Сирии, взаимодействие по линии
ШОС, диалог России с Ираном по Каспию и военно-техническое сотрудничество.
"В широкую палитру двусторонних и многосторонних отношений между Россией и
Ираном вплетается и линия парламентская. Безусловно, визит спикера придаст
новый импульс этому многовекторному взаимодействию", – сказал эксперт в
интервью изданию .
Он
напомнил, что когда в Госдуме проходила международная масштабная парламентская
конференция по противодействию наркотрафику, спикер иранского парламента также
присутствовал на этом мероприятии. "Я думаю, что перспективы развития
отношений между Россией и Ираном, в том числе и по парламентской линии, весьма
интересны и насыщенны. Многое будет зависеть от той повестки, которая последует
за визитом Володина", – сказал политолог.
Обе
стороны могут использовать этот открывающийся канал взаимодействия для усиления
тех или иных позиций, интересов, проектов, направлений в двусторонней и
многосторонней повестке.
В свою очередь, востоковед Евгений Примаков обращает внимание на тот интерес, с которым иранский народ встретил
визит депутатов Госдумы в Тегеран. "Были очень продуктивные переговоры с главой иранского
парламента, на которых обсуждались разные вопросы, в том числе взаимодействие в
рамках борьбы с наркотрафиком. Ситуация в этой сфере беспокоит Иран в той же
степени, что и нас", – сказал публицист.
Он
указал на то, что во время визита Володина в Тегеран обсуждалось и экономическое
взаимодействие, особенно конкретные программы и проекты. "Речь шла о
развитии прикаспийского регионального сотрудничества. Иранский бизнес
заинтересован в совместной коммерции с нашими предпринимателями, нам нужны и
новые контракты, и новые инвестиции, и новые рабочие места в этих регионах",
– сказал Примаков.
Одним
из центральных событий визита он назвал торжественное открытие заседания
российско-иранского экономического форума в Торгово-промышленной палате Ирана.
Зал
был полон, интерес у иранского бизнеса огромный, потому что они испытывают
примерно те же трудности, что и мы, в связи с санкционным давлением. Нам есть
чему поучиться другу у друга.
Визит
Вячеслава Володина в Иран, прошедший 8-9 апреля, лишний раз показал, что
Тегеран занимает высокую позицию в списке партнеров Москвы. Спикер Госдумы
встречался с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Меджлиса Али Лариджани.
Законодатели обеих стран уточнили параметры взаимодействия: было решено, что
для развития торгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будут
парламентские профильные комитеты.
Во
время визита Володин отметил, что отношения между Россией и Ираном динамично
развиваются во многом благодаря тому, что президенты двух стран заложили для
этого хорошую основу. Теперь парламентарии должны обеспечить законодательную
реализацию договоренностей.
По словам Володина, сотрудничество между Россией и Ираном содержит
большой потенциал, который до конца не реализован. Например, в случае
реализации новых нефтегазовых проектов объем российских инвестиций в иранскую
экономику может исчисляться миллиардами долларов.