Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз продемонстрировал эффективность межпарламентского диалога для выстраивания отношений между странами. Так эксперты оценили недавний визит в Иран большой делегации Думы во главе с ее председателем.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вочередной раз продемонстрировал эффективность межпарламентского диалога для выстраиванияотношений между странами. Так эксперты оценили недавний визит в Иран большой делегации Думы во главе с ее председателем.Иранпредставляет большой интерес для нашей страны, он находится сейчас на подъеме своих отношений с Россией, отмечаетглава Международногоаналитического центра Rethinking Russia АлександрКоньков. Политолог отметил несколько совместных направлений сотрудничестваМосквы и Тегерана.Срединих: общие позиции в деле по урегулированию ситуации в Сирии, взаимодействие по линииШОС, диалог России с Ираном по Каспию и военно-техническое сотрудничество."В широкую палитру двусторонних и многосторонних отношений между Россией иИраном вплетается и линия парламентская. Безусловно, визит спикера придастновый импульс этому многовекторному взаимодействию", – сказал эксперт винтервью изданию .Оннапомнил, что когда в Госдуме проходила международная масштабная парламентскаяконференция по противодействию наркотрафику, спикер иранского парламента такжеприсутствовал на этом мероприятии. "Я думаю, что перспективы развитияотношений между Россией и Ираном, в том числе и по парламентской линии, весьмаинтересны и насыщенны. Многое будет зависеть от той повестки, которая последуетза визитом Володина", – сказал политолог.Обестороны могут использовать этот открывающийся канал взаимодействия для усилениятех или иных позиций, интересов, проектов, направлений в двусторонней имногосторонней повестке.В свою очередь, востоковед Евгений Примаков обращает внимание на тот интерес, с которым иранский народ встретилвизит депутатов Госдумы в Тегеран. "Были очень продуктивные переговоры с главой иранскогопарламента, на которых обсуждались разные вопросы, в том числе взаимодействие врамках борьбы с наркотрафиком. Ситуация в этой сфере беспокоит Иран в той жестепени, что и нас", – сказал публицист.Онуказал на то, что во время визита Володина в Тегеран обсуждалось и экономическоевзаимодействие, особенно конкретные программы и проекты. "Речь шла оразвитии прикаспийского регионального сотрудничества. Иранский бизнесзаинтересован в совместной коммерции с нашими предпринимателями, нам нужны иновые контракты, и новые инвестиции, и новые рабочие места в этих регионах",– сказал Примаков.Однимиз центральных событий визита он назвал торжественное открытие заседанияроссийско-иранского экономического форума в Торгово-промышленной палате Ирана.Залбыл полон, интерес у иранского бизнеса огромный, потому что они испытываютпримерно те же трудности, что и мы, в связи с санкционным давлением. Нам естьчему поучиться другу у друга.ВизитВячеслава Володина в Иран, прошедший 8-9 апреля, лишний раз показал, чтоТегеран занимает высокую позицию в списке партнеров Москвы. Спикер Госдумывстречался с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Меджлиса Али Лариджани.Законодатели обеих стран уточнили параметры взаимодействия: было решено, чтодля развития торгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будутпарламентские профильные комитеты.Вовремя визита Володин отметил, что отношения между Россией и Ираном динамичноразвиваются во многом благодаря тому, что президенты двух стран заложили дляэтого хорошую основу. Теперь парламентарии должны обеспечить законодательнуюреализацию договоренностей.По словам Володина, сотрудничество между Россией и Ираном содержитбольшой потенциал, который до конца не реализован. Например, в случаереализации новых нефтегазовых проектов объем российских инвестиций в иранскуюэкономику может исчисляться миллиардами долларов.