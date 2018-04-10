Ждут ученых из
экспедиций, актеров с гастролей, военных со службы, летчиков и моряков, ждут даже из
заключения. Но как долго можно поддерживать отношения на
расстоянии?
Ждут ученых из
экспедиций, актеров с гастролей, военных со службы, летчиков и моряков, ждут даже из
заключения. Но как долго можно поддерживать отношения на
расстоянии?
Если вы точно любящая пара, расстояния не
может помешать перелететь 1000 км ради 1000 поцелуев". Но все-таки. для того, чтобы сохранить
любовь, есть шесть проверенных способов.
Составьте четкое расписание
Время – один из
самых важных факторов. Нужно знать, когда это все закончится: муж что-то
достроит и заберет вас к себе, отслужит, освободится и вернется. В психологии
это называется "индикационный срок". Проще говоря, нужно понимать почему, чего
и доколе ждем.
Еще обязательно
четко оговаривать дату следующей встречи, заранее отмечать ее в ежедневнике и
ни при каких обстоятельствах не переносить: это нужно, чтобы не травмировать
друг друга откладыванием рандеву по вечно "объективным" причинам. Пусть ждет
весь мир!
Установите на каждый
день расписание общения утром, днем, вечером и старайтесь с уважением и
пониманием относиться к занятости друг друга. Заведите в своих телефонах Google-календарь
и отмечайте в нем все дела. Так любимый увидит ваши "свободные окна для
нежности" и не побеспокоит "звонком в висок" некстати.
Соблюдайте границы и правила
Поговорите о том,
что ждете друг от друга – верности, заботы, участия или чего-то еще. То есть,
если предстоят долгосрочные вливания эмоций, денег и энергии, растрата нервных
клеток и отсутствие частых встреч, хорошо бы понимать,
ради чего это.
Стройте планы,
выполняйте обязательства, посылайте "горячие фото", занимайтесь секстингом и
купите игрушек в магазине для взрослых.
Задействуйте в общении все органы чувств
Оставьте себе
поношенную майку мужа и дайте ему с собой свой платок или романтическое письмо,
надушенное любимыми духами. Не ленитесь накраситься, расчесаться и нарядиться
(или раздеться) перед выходом в скайп. Купите дополнительные свет, звук и
камеру, чтобы визуально не напоминать "Муми-тролля с перепоя".
Посылайте свою
любимую или "общую" музыку, клипы, фильмы, шутки и обязательно просматривайте
все то, что вам приходит в ответ. Читайте одинаковые книги и обсуждайте их,
выходите одновременно на прогулки и болтайте, рассказывая все на свете, ощущая
сопричастность к жизни партнера и поддерживая родство и нежность.
Курьер может передать жене цветы, а мужу – горячий ужин, заказанный в ресторане того города,
где он живет. Не экономьте на дистанционных сюрпризах, но не провоцируйте
внезапным появлением без предупреждения. Не потому, что в постели кто-то "завелся",
а потому, что ждущий встречи желает быть подготовленным и при полном параде.
Не выясняйте отношения письменно
Партнер на
взводе может допридумать интонации, а возможности немедленно примириться,
объясниться, извиниться нет. Не выключайте телефон. Вовремя оплачивайте услуги
сотовой связи, не экономьте на общении. Не обрывайте откровения на полуслове.
Оставьте на вокзале прилипчивость, ревность и вечный скулеж.
Занимайтесь саморазвитием
Используйте свою
параллельную жизнь и освободившееся время на саморазвитие. Серьезные отношения
разлука только укрепляет, а чувства обновляет.
Ежедневно
демонстрируйте друг другу собственные достижения: приближение к полу в шпагате,
новые высоты в исполнении "Чижика-Пыжика" на гитаре, запоминание очередных 10
английских слов за день.
Помните, что
длительные многолетние разлуки с пилотами, археологами, актерами могут
выдержать только партнеры, высоко ценящие собственное личное пространство и
время. Если оба удачливы и очень заняты, то общение на расстоянии – подарок
судьбы.
Сохраняйте общий круг общения
"Сезонные семьи"
часто сталкиваются с разницей в увлечениях и в круге общения. Обязательно
оставляйте общих друзей. Поддерживайте связь с женами коллег мужа, после
возвращения "командировочного" члена семьи вместе посещайте родственников,
чтобы лишний раз показать, что между вами все прекрасно – это поможет избавиться от
ненужных и неудобных вопросов. Зовите гостей в дом.
Чтобы дети не
забыли облик вечного странника, повесьте на стену большую семейную фотографию,
а лучше перенесите ее на холст. Пусть за обложкой паспорта у каждого из вас
лежит красивая фотография любимого.
Способность
находить компромиссы, ощущать радость от встречи, нежные эмоции, трепет поцелуя
– это все наука "чувств на расстоянии". Разлука помогает осваивать новые
способы коммуникации, поддержания контакта и общения на "разных языках любви".