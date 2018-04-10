Ждут ученых из экспедиций, актеров с гастролей, военных со службы, летчиков и моряков, ждут даже из заключения. Но как долго можно поддерживать отношения на расстоянии?

Ждут ученых изэкспедиций, актеров с гастролей, военных со службы, летчиков и моряков, ждут даже иззаключения. Но как долго можно поддерживать отношения нарасстоянии?Если вы точно любящая пара, расстояния неможет помешать перелететь 1000 км ради 1000 поцелуев". Но все-таки. для того, чтобы сохранитьлюбовь, есть шесть проверенных способов.Составьте четкое расписаниеВремя – один изсамых важных факторов. Нужно знать, когда это все закончится: муж что-тодостроит и заберет вас к себе, отслужит, освободится и вернется. В психологииэто называется "индикационный срок". Проще говоря, нужно понимать почему, чегои доколе ждем.Еще обязательночетко оговаривать дату следующей встречи, заранее отмечать ее в ежедневнике ини при каких обстоятельствах не переносить: это нужно, чтобы не травмироватьдруг друга откладыванием рандеву по вечно "объективным" причинам. Пусть ждетвесь мир!Установите на каждыйдень расписание общения утром, днем, вечером и старайтесь с уважением ипониманием относиться к занятости друг друга. Заведите в своих телефонах Google-календарьи отмечайте в нем все дела. Так любимый увидит ваши "свободные окна длянежности" и не побеспокоит "звонком в висок" некстати.Соблюдайте границы и правилаПоговорите о том,что ждете друг от друга – верности, заботы, участия или чего-то еще. То есть,если предстоят долгосрочные вливания эмоций, денег и энергии, растрата нервныхклеток и отсутствие частых встреч, хорошо бы понимать,ради чего это.Стройте планы,выполняйте обязательства, посылайте "горячие фото", занимайтесь секстингом икупите игрушек в магазине для взрослых.Задействуйте в общении все органы чувствОставьте себепоношенную майку мужа и дайте ему с собой свой платок или романтическое письмо,надушенное любимыми духами. Не ленитесь накраситься, расчесаться и нарядиться(или раздеться) перед выходом в скайп. Купите дополнительные свет, звук икамеру, чтобы визуально не напоминать "Муми-тролля с перепоя".Посылайте своюлюбимую или "общую" музыку, клипы, фильмы, шутки и обязательно просматривайтевсе то, что вам приходит в ответ. Читайте одинаковые книги и обсуждайте их,выходите одновременно на прогулки и болтайте, рассказывая все на свете, ощущаясопричастность к жизни партнера и поддерживая родство и нежность.Курьер может передать жене цветы, а мужу – горячий ужин, заказанный в ресторане того города,где он живет. Не экономьте на дистанционных сюрпризах, но не провоцируйтевнезапным появлением без предупреждения. Не потому, что в постели кто-то "завелся",а потому, что ждущий встречи желает быть подготовленным и при полном параде.Не выясняйте отношения письменноПартнер навзводе может допридумать интонации, а возможности немедленно примириться,объясниться, извиниться нет. Не выключайте телефон. Вовремя оплачивайте услугисотовой связи, не экономьте на общении. Не обрывайте откровения на полуслове.Оставьте на вокзале прилипчивость, ревность и вечный скулеж.Занимайтесь саморазвитиемИспользуйте своюпараллельную жизнь и освободившееся время на саморазвитие. Серьезные отношенияразлука только укрепляет, а чувства обновляет.Ежедневнодемонстрируйте друг другу собственные достижения: приближение к полу в шпагате,новые высоты в исполнении "Чижика-Пыжика" на гитаре, запоминание очередных 10английских слов за день.Помните, чтодлительные многолетние разлуки с пилотами, археологами, актерами могутвыдержать только партнеры, высоко ценящие собственное личное пространство ивремя. Если оба удачливы и очень заняты, то общение на расстоянии – подароксудьбы.Сохраняйте общий круг общения"Сезонные семьи"часто сталкиваются с разницей в увлечениях и в круге общения. Обязательнооставляйте общих друзей. Поддерживайте связь с женами коллег мужа, послевозвращения "командировочного" члена семьи вместе посещайте родственников,чтобы лишний раз показать, что между вами все прекрасно – это поможет избавиться отненужных и неудобных вопросов. Зовите гостей в дом.Чтобы дети незабыли облик вечного странника, повесьте на стену большую семейную фотографию,а лучше перенесите ее на холст. Пусть за обложкой паспорта у каждого из васлежит красивая фотография любимого.Способностьнаходить компромиссы, ощущать радость от встречи, нежные эмоции, трепет поцелуя– это все наука "чувств на расстоянии". Разлука помогает осваивать новыеспособы коммуникации, поддержания контакта и общения на "разных языках любви".