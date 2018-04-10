В Красноярске завершено расследование и направлено в суд уголовное дело на директора Химзавода – филиала АО Красмаш и директора ТД Факел. Они организовали незаконное производство медицинского газообразного кислорода, который сбывали в больницы, госпитали и роддома Красноярского края и Тувы.

В Красноярске по статье УК РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц" обвиняются директора Химзавода – филиала АО "Красмаш" и директора ООО ТД "Факел".По версии следствия, они организовали незаконное производство медицинского газообразного кислорода, который сбывали в больницы, госпитали для ветеранов и роддома Красноярского края и Тувы.Общая стоимость фальсифицированного кислорода составила около 10 миллионов рублей, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.