Курсы доллара и евро по отношению к рублю обновляет максимумы последних нескольких лет. За лихорадкой на фондовых биржах внимательно следят в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Курсы доллара и евро по отношению к рублю обновляетмаксимумы последних нескольких лет. За лихорадкой на фондовых биржахвнимательно следят в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков."Синхронизация действий с правительством поэкономическим делам происходит в режиме онлайн", – сказал представительглавы государства. По его словам, Владимир Путин почти каждый день проводитвстречи, так или иначе связанные с экономической повесткой.Вместе с тем Песков признал, что негативные тенденции набирже действительно присутствуют. Однако призвал не паниковать, посколькузачастую в таких случаях происходит коррекция. Падение рубля, пояснил он,вызвано экономической конъюнктурой и "эмоциональными последствиями".Напомним, в ходе утренних торгов на Московской бирже курсевро превысил 78 рублей, американская валюты пробила отметку в 63 рубля впервыес конца 2016 года. По словам экспертов, российский фондовый рынок пережилхудший спад за последние несколько лет. Накануне доллар вырос до 59 рублей,евро – до 72. Падали и акции крупных российских компаний. Наибольшее снижениепережили котировки РУСАЛа миллиардера Олега Дерипаски.Лихорадку на российских фондовых биржах вызвали очередныеамериканские санкции, которые были введены в минувшую пятницу. Вашингтонвключил в перечень 38 физических и юридических лиц – крупнейших представителейотечественного бизнеса и их компаний.Кроме того, под экономические ограничения попали 17государственных служащих и госкорпораций, а также две госструктуры. ГражданамСША отныне запрещено поддерживать с фигурантами перечня любые деловыеотношения, а их активы в случае обнаружения таковых на территории СоединенныхШтатов будут заморожены.