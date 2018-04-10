Курсы доллара и евро по отношению к рублю обновляет
максимумы последних нескольких лет. За лихорадкой на фондовых биржах
внимательно следят в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков.
Курсы доллара и евро по отношению к рублю обновляет
максимумы последних нескольких лет. За лихорадкой на фондовых биржах
внимательно следят в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков.
"Синхронизация действий с правительством по
экономическим делам происходит в режиме онлайн", – сказал представитель
главы государства. По его словам, Владимир Путин почти каждый день проводит
встречи, так или иначе связанные с экономической повесткой.
Вместе с тем Песков признал, что негативные тенденции на
бирже действительно присутствуют. Однако призвал не паниковать, поскольку
зачастую в таких случаях происходит коррекция. Падение рубля, пояснил он,
вызвано экономической конъюнктурой и "эмоциональными последствиями".
Напомним, в ходе утренних торгов на Московской бирже курс
евро превысил 78 рублей, американская валюты пробила отметку в 63 рубля впервые
с конца 2016 года. По словам экспертов, российский фондовый рынок пережил
худший спад за последние несколько лет. Накануне доллар вырос до 59 рублей,
евро – до 72. Падали и акции крупных российских компаний. Наибольшее снижение
пережили котировки РУСАЛа миллиардера Олега Дерипаски.
Лихорадку на российских фондовых биржах вызвали очередные
американские санкции, которые были введены в минувшую пятницу. Вашингтон
включил в перечень 38 физических и юридических лиц – крупнейших представителей
отечественного бизнеса и их компаний.
Кроме того, под экономические ограничения попали 17
государственных служащих и госкорпораций, а также две госструктуры. Гражданам
США отныне запрещено поддерживать с фигурантами перечня любые деловые
отношения, а их активы в случае обнаружения таковых на территории Соединенных
Штатов будут заморожены.