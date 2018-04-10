Нефтепродукты отравили почву? Собинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения земли на одной из улиц Лакинска. Там обнаружили тёмные пятна со стойким запахом нефтепродуктов. Анализ проб показал, что на земельном участке площадью 584 кв.м. загрязнение превышает допустимую концентрацию в среднем в 108 раз.

Нефтепродукты отравили почву? Собинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения земли на одной из улиц Лакинска. Там обнаружили тёмные пятна со стойким запахом нефтепродуктов. Анализ проб показал, что на земельном участке площадью 584 кв.м. загрязнение превышает допустимую концентрацию в среднем в 108 раз. Размер нанесённого экологии вреда составил около 2 миллионов рублей. Сейчас правоохранители пытаются установить, кто мог оставить такие следы. По одной из версий, утечка нефтепродуктов могла произойти из автоцистерны. Ведётся расследование.