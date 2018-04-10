Продолжающееся падение курса рубля принесет пользу для некоторых секторов отечественной экономики. Об этом заявил руководитель Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Александр Шохин.

Продолжающееся падение курса рубля принесет пользу длянекоторых секторов отечественной экономики. Об этом заявил руководительРоссийского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Александр Шохин."Курс рубля сейчас меняется драматически, хотя, безусловно,надо иметь в виду, что многие компании и некоторые сектора экономики не оченьжаждали укрепления рубля", – цитирует его РИА Новости.Шохин полагает, что слабый рубль – это гораздо лучше, чемответные санкции, всевозможные заградительные пошлины и другие контрмеры.Вместе с тем он надеется, что показатели российской валюты будут болеестабильными и предсказуемыми, что позволит бизнес-сообществу эффективнеепланировать свою деятельность.При этом глава РСПП подчеркнул, что пока до конца неизвестен тот эффект, который окажут на отечественную экономику введенные напрошлой неделе США санкции. "Сейчас об этом говорить достаточно сложно", -подчеркнул Шохин.Напомним, новый виток санкционной агрессии со стороныВашингтона последовал в прошлую пятницу. Соединенные Штаты опубликовали список из38 российских физических и юридических лиц, которые попали под экономическиеограничения. Среди них многие крупные бизнесмены и их компании, а также 17государственных служащих и две госструктуры.Гражданам США запрещается иметь с ними любые деловыеотношения. Кроме того, в случае обнаружения у фигурантов перечня активов натерритории Соединенных Штатов, они будут немедленно заморожены.Санкции привели к резкому падению курса рубля, которыйначался в понедельник, 9 апреля. На следующий день ослабление российской валютыпродолжилось. Утром в ходе торгов на московской бирже курс доллара поднялся до63 рублей, а евро подскочил до 78. Эксперты отметили, что это наихудшаядинамика отечественной валюты с 2014 года.Центральный банк повысил официальный курс европейской валютына 4,97 рубля – до 76,85 рублей. Одновременно с этим установленный финансовымрегулятором курс "американца" составил 62,37 рубля – на 3,8 рублябольше, чем днем ранее.