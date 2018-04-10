Компания LG огласила дату и место официального анонса следующего флагманского смартфона. Как сказано на сайте корейского производителя, новинка — G7 ThinQ — будет представлена 2 мая в Нью-Йорке, а на следующий день — в Сеуле.

Компания LG огласила дату и место официального анонса следующего флагманского смартфона. Как сказано на сайте корейского производителя, новинка — G7 ThinQ — будет представлена 2 мая в Нью-Йорке, а на следующий день — в Сеуле.В основу G7 ляжет платформа искусственного интеллекта ThinQ, позволяющая совместимым устройствам (бытовой технике, телевизорам, приборам Интернета вещей) "общаться" друг с другом. Первой она была задействована во флагманской V-линейке (V30).Теперь же ThinQ начнут встраивать в G-серию. По словам представителей компании, новую модель оснастят функцией "эмпатического ИИ" (Empathic AI), склонного к человекоподобному мышлению. В чем именно G7 будет превосходить V30, в LG пообещали рассказать на презентации.Компания объявила название и дату анонса, но решила пока раскрывать внешность нового смартфона. Рендер предполагаемого устройства, предоставленный "надежным источников", оказался в распоряжении издания Android Headlines. На изображении можно увидеть, что G7 получит экранную выемку в духе iPhone X, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.”LG показала в Москве новые ультрапремиальные ТВ и двух роботов читайте такжеНовинка будет продаваться в пяти ярких расцветках: черной (Aurora Black), серой (Platinum Grey), синей (Moroccan Blue), матово-синей (Moroccan Blue (Matte)) и розовой (Raspberry Rose). Аппарату приписывают наличие процессора Snapdragon 845, 6 гигабайт оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, апертуру f/1.5 для качественной съемки в условиях тусклого освещения.