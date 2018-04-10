Актер Алексей Петренко пришел в студию Прямого эфира что-бы попросить у Андрея Малахова помощи. Звезда российских сериалов оказался на самом дне. Мужчина живет в ночлежке на окраине Москвы с маргиналами и бомжами.

Актер Алексей Петренко пришел в студию "Прямого эфира"что-бы попросить у Андрея Малахова помощи. Звезда российских сериалов оказалсяна самом дне. Мужчина живет в ночлежке на окраине Москвы с маргиналами и бомжами.Еще несколько месяцев назад актер был успешным и востребованным.Он даже засветился в клипе Ольги Бузовой. Теперь артист спивается и живет наподаяния.Алексей рассказал гостям телепрограммы, что уже много летборется с алкогольной зависимостью, он три раза был закодирован. "Пить начал с 25лет, к 30 точно понял, что это проблема", – поделился артист.Мужчина не помнит, как оказался среди бомжей. Но он уверен,что до такого состояния он пустился из-за отсутствия постоянной работы иподдержки близких."Я с 18 лет, сейчас мне 38, я так или иначе занимаюсьтелевидением…У меня нет н мамы ни папы, ни продюсеров. Родители меня неподдерживают, говорят, что надо идти работать куда-нибудь в ЖКХ, где я работал,но ничего не понимаю. Они хотят сделать из меня среднестатистического человека.У меня с детства мечта", – поведал зрителям Петренко.Ранее мужчина жил с родителями, но около полугода назад онпознакомился с женщиной, к которой в последствии переехал. "Вместе жили.Сначала целый месяц я не пил, а потом начал бухать. Потому что я не вижуподдержки никакой. Она меня уничтожала по полной программе. Меня должныпринимать таким, какой я есть. Я пришел домой, меня выгнала Татьяна из дома.Татьяна– тварь", – заявил разгневанный Алексей.Хозяйка ночлежки пояснила телезрителям, что актера к нейпривез таксист. Незнакомец заплатил за проживание Петренко. Самактер не может вспомнить момент своего заселения, так как был в стельку пьян.На связь со студией вышла мама Алексея. Она ничего не зналао состоянии сына. "Он утром звонит все время, говорит, что все нормально, едетна съемки. Он работу потерял, у него была нормальная работа. Из-за съемок онпостоянно отпрашивался с работы вот его и выгнали. Он в ЖКХ работалэкономистом. Никакой помощи не хочет, в больницу не хочет, ничего не хочет", – поведалаженщина.После появился актер Леонид Дзюник. Он вместе с Алексеем снималсяв сериале "След". Леонид уверил телезрителей, что проблема Петренко не в том,что для него нет ролей и отсутствует поддержка близких, а в том, что он частопоявляется в студии в состоянии алкогольного опьянения. "Когда перед съемкамимы садимся в автобус, он приходит с пакетом, в котором стоит 2 бутылки водки иначинает это пить", – поделился своими наблюдениями Дзюник.Эксперты предлагали разные способы помощи нерадивому артисту.Кто-то предлагал ему психологическую поддержку, некоторые уверяли, что Петренкосрочно нужна женщина, которая возьмет его за шиворот, встряхнет и поведет всветлое будущее. Другие советовали более действенные меры: лечение в клинике ипрохождение курса реабилитации. В итоге, все гости сошлись на одном: ЖизньАлексея Петренко находится в его собственных руках.