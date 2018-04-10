Актер Алексей Петренко пришел в студию Прямого эфира
что-бы попросить у Андрея Малахова помощи. Звезда российских сериалов оказался
на самом дне. Мужчина живет в ночлежке на окраине Москвы с маргиналами и бомжами.
Актер Алексей Петренко пришел в студию "Прямого эфира"
что-бы попросить у Андрея Малахова помощи. Звезда российских сериалов оказался
на самом дне. Мужчина живет в ночлежке на окраине Москвы с маргиналами и бомжами.
Еще несколько месяцев назад актер был успешным и востребованным.
Он даже засветился в клипе Ольги Бузовой. Теперь артист спивается и живет на
подаяния.
Алексей рассказал гостям телепрограммы, что уже много лет
борется с алкогольной зависимостью, он три раза был закодирован. "Пить начал с 25
лет, к 30 точно понял, что это проблема", – поделился артист.
Мужчина не помнит, как оказался среди бомжей. Но он уверен,
что до такого состояния он пустился из-за отсутствия постоянной работы и
поддержки близких.
"Я с 18 лет, сейчас мне 38, я так или иначе занимаюсь
телевидением…У меня нет н мамы ни папы, ни продюсеров. Родители меня не
поддерживают, говорят, что надо идти работать куда-нибудь в ЖКХ, где я работал,
но ничего не понимаю. Они хотят сделать из меня среднестатистического человека.
У меня с детства мечта", – поведал зрителям Петренко.
Ранее мужчина жил с родителями, но около полугода назад он
познакомился с женщиной, к которой в последствии переехал. "Вместе жили.
Сначала целый месяц я не пил, а потом начал бухать. Потому что я не вижу
поддержки никакой. Она меня уничтожала по полной программе. Меня должны
принимать таким, какой я есть. Я пришел домой, меня выгнала Татьяна из дома.
Татьяна– тварь", – заявил разгневанный Алексей.
Хозяйка ночлежки пояснила телезрителям, что актера к ней
привез таксист. Незнакомец заплатил за проживание Петренко. Сам
актер не может вспомнить момент своего заселения, так как был в стельку пьян.
На связь со студией вышла мама Алексея. Она ничего не знала
о состоянии сына. "Он утром звонит все время, говорит, что все нормально, едет
на съемки. Он работу потерял, у него была нормальная работа. Из-за съемок он
постоянно отпрашивался с работы вот его и выгнали. Он в ЖКХ работал
экономистом. Никакой помощи не хочет, в больницу не хочет, ничего не хочет", – поведала
женщина.
После появился актер Леонид Дзюник. Он вместе с Алексеем снимался
в сериале "След". Леонид уверил телезрителей, что проблема Петренко не в том,
что для него нет ролей и отсутствует поддержка близких, а в том, что он часто
появляется в студии в состоянии алкогольного опьянения. "Когда перед съемками
мы садимся в автобус, он приходит с пакетом, в котором стоит 2 бутылки водки и
начинает это пить", – поделился своими наблюдениями Дзюник.
Эксперты предлагали разные способы помощи нерадивому артисту.
Кто-то предлагал ему психологическую поддержку, некоторые уверяли, что Петренко
срочно нужна женщина, которая возьмет его за шиворот, встряхнет и поведет в
светлое будущее. Другие советовали более действенные меры: лечение в клинике и
прохождение курса реабилитации. В итоге, все гости сошлись на одном: Жизнь
Алексея Петренко находится в его собственных руках.