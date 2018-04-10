Европейский союз футбольных ассоциаций объявил имена судей, которые будут работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. Встречу в Москве между столичным ЦСКА и лондонским Арсеналом обслужит немецкая бригада во главе с рефери Феликсом Цвайером.

Европейский союз футбольных ассоциаций объявил имена судей, которые будут работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы. Встречу в Москве между столичным ЦСКА и лондонским "Арсеналом" обслужит немецкая бригада во главе с рефери Феликсом Цвайером.Помогать Цвайеру будут судьи на линии Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, в состав бригады также входят Даниэль Зиберт, Саша Штегеманн и Рафаэль Фольтин. Игра ЦСКА – "Арсенал" пройдет в четверг, 12 апреля. В первой встрече "канониры" выиграли на своем поле со счетом 4:1.