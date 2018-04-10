Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал стабильной ситуацию в российской экономике. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным накануне своего выступления в Государственной думе.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал стабильной ситуацию в российской экономике. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным накануне своего выступления в Государственной думе."По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом", — сказал Медведев.Несмотря на сложности, на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами.Путин, в свою очередь, поручил Медведеву проанализировать ситуацию с выполнением майских указов 2012 года во всех регионах. "Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать", — сказал президент.Стенограмма встречи президента и председателя правительства России выложена на сайте Кремля.