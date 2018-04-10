Канцлер Германии Ангела Меркель впервые обозначила роль политических факторов в реализации проекта по строительству трубопровода Северный поток — 2.

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые обозначила роль политических факторов в реализации проекта по строительству трубопровода "Северный поток — 2", передает ТАСС.Во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко глава германского правительства заявила, что проект "Северный поток — 2" без ясности по поводу роли украинского транзита невозможен. "Поэтому, как вы видите, это — не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы".Меркель пообещала оставаться в тесном контакте с украинской стороной по вопросу реализации проекта.Как известно, "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", который связывает Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.В целом трубопровод повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Протяженность его составит более 1,2 тысячи километров, а пропускная способность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Ввод "Северного потока — 2" запланирован на конец 2019 года.