Газпром никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

"Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Он подчеркнул, что "российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах".10 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского газового транзита.Ранее глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори сообщил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток-2"."Северный поток-2" является проектом магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длинной свыше 1200 километров. Является расширением "Северного потока".