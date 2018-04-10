Глава Минфина России Антон Силуанов
призвал вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала. С таким
предложением он выступил на конференции в Высшей школе экономики.
Глава Минфина России Антон Силуанов
призвал вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала. С таким
предложением он выступил на конференции в Высшей школе экономики.
По словам министра, люди сами должны о себе позаботиться.
Силуанов отметил, что такой опыт используется во многих странах.
"Безусловно, помимо государственного пенсионного
обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы
при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать
и развитие пенсионных накоплений", – цитирует главу Минфина РИА
Новости. Он добавил, что государство планирует запустить систему
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в ближайшее время
и рассчитывает, что она заинтересует будущих пенсионеров.
"Работники должны
постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы
после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть
использованы и в инвестиционных целях", – сказал Силуанов. Ранее он утверждал,
что за счет таких накоплений пенсии могут быть увеличены на 10-20% от
заработной платы. При этом, как говорил Антон Силуанов, дополнительный
инвестиционный ресурс в экономике России пополнится на полтора процента ВВП.
Как писали Dni.Ru, процедуру сравнивают с банковским вкладом, с той лишь
разницей, что процесс будет добровольно-принудительным: если человек не захочет
отчислять 6% зарплаты в систему ИПК, придется написать заявление. Сначала всех
работников подключат к накоплению пенсионного капитала автоматически.