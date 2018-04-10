Глава Минфина России Антон Силуанов призвал вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала. С таким предложением он выступил на конференции в Высшей школе экономики.

Глава Минфина России Антон Силуановпризвал вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала. С такимпредложением он выступил на конференции в Высшей школе экономики.По словам министра, люди сами должны о себе позаботиться.Силуанов отметил, что такой опыт используется во многих странах."Безусловно, помимо государственного пенсионногообеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобыпри завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулироватьи развитие пенсионных накоплений", – цитирует главу Минфина РИАНовости. Он добавил, что государство планирует запустить системуиндивидуального пенсионного капитала (ИПК) в ближайшее времяи рассчитывает, что она заинтересует будущих пенсионеров."Работники должныпостепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсыпосле выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны бытьиспользованы и в инвестиционных целях", – сказал Силуанов. Ранее он утверждал,что за счет таких накоплений пенсии могут быть увеличены на 10-20% отзаработной платы. При этом, как говорил Антон Силуанов, дополнительныйинвестиционный ресурс в экономике России пополнится на полтора процента ВВП.Как писали Dni.Ru, процедуру сравнивают с банковским вкладом, с той лишьразницей, что процесс будет добровольно-принудительным: если человек не захочетотчислять 6% зарплаты в систему ИПК, придется написать заявление. Сначала всехработников подключат к накоплению пенсионного капитала автоматически.