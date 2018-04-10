Снижение ипотечных ставок повлияло на покупательские предпочтения – люди готовы платить больше, но покупать качественное жилье, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Снижение ипотечных ставок на жилье и, следовательно, повышение доступности новостроек сказалось на предпочтениях потенциальных покупателей. Люди больше не едут в шалманы и "каменные джунгли", - приводит слова замминистра "Интерфакс".Покупатели стали внимательнее относиться к бренду и надежности застройщика, на его реальные возможности достроить объект, отметил Стасишин.Его слова подтвердил и президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий, отметив, что потенциальные покупатели стали тщательнее проверять информацию о застройщике и подрядчиков строительства. "Люди внимательнее изучают перспективы и потенциал строительных компаний", — сказал он.