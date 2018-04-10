Министерство здравоохранения Украины предложило молодым врачам обучаться по американским сериалам. Любопытная рекомендация была опубликована на официальной странице ведомства в соцсетях.

Министерство здравоохранения Украины предложило молодым врачам обучаться по американским сериалам. Любопытная рекомендация была опубликована на официальной странице ведомства в соцсетях.В сообщении говорится, что большинство медицинских работников скептически относятся к американским сериалам. В Минздраве Украины считают, что весьма напрасно. По мнению представителей ведомства, из зарубежных тематических телешоу врачи смогут узнать множество полезных научных терминов, а также научиться вести диалоги с нетипичными или сложными пациентами.Лидирующее место в списке рекомендаций занимает сериал "Доктор Хаус", повествующий о враче-диагносте и его команде, которая использует все допустимые и недопустимые методы для достижения своих целей. Так, например, они вламываются в дома пациентов, чтобы изучить их частную жизнь и вычислить заболевание. На втором месте в перечне значится сериал "Анатомия страсти", который посвящен теме служебных романов в больнице. Также в списке упоминается комедия "Клиника", полуэротика "Части тела" и другие зарубежные сериалы на медицинскую тематику, передает .Напомним, исполняющим обязанности главы Минздрава Украины была назначена женщина-волонтер без профильного медицинского образования Ульяна Супрун, которая из-за своей некомпетентности получила прозвище Доктор Смерть. Недавно парламентский комитет по вопросам здравоохранения, выслушав доклад Супрун, большинством голосов поддержал проект о признании ее работы неудовлетворительной. В документе также содержится рекомендация Кабинету министров уволить и.о. министра с занимаемой должности. Сама Супрун заявила, что по собсвтенной воле не уйдет.