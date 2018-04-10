Мать двоих детей и учитель социологии Мадалин Арнетт была задержана у себя дома по подозрению в развращении несовершеннолетнего. Теперь девушке предъявлено серьезное обвинение.

Мать двоих детей и учитель социологии Мадалин Арнетт была задержана у себя дома по подозрению в развращении несовершеннолетнего. Теперь девушке предъявлено серьезное обвинение.О тесных связях между преподавателем и 16-летним учеником сообщили сотрудники школы. После этого Мадалин сразу отстранили от проведения занятий. Сообщается, что другие учащиеся прекрасно знали о запретных отношениях. По словам очевидцев, женщина и молодой человек обменивались сообщениями непристойного характера, которые удалось прочитать одноклассникам жертвы."Теперь ей грозит наказание за секс с подростком на школьной парковке", – заявил прокурор округа Уоррен Дэвид Форшнелл. По местному законодательству, возраст сексуального согласия в штате Огайо наступает с 16 лет, но это не распространяется на те случаи, когда один из участников тесных отношений находится в подчинении у другого. Очевидно, что в эту категорию попадают взаимоотношения учителя с учеником, передает .Напомним, в США нередки случаи интимных отношений преподавателей с учениками. Так, огромный общественный резонанс получило дело о растлении 30-летней учительницей Дженнифер Фитчер трех несовершеннолетних школьников. Полиция установила, что Фитчер неоднократно занималась сексом с тремя учащимися школы в Лейкленде, штат Флорида, которым на тот момент было по 17 лет. Один из таких контактов закончился беременностью Фитчер, которую она прервала. Преподавательница осуждена на 22 года тюрьмы.Ранее стало известно о том, что американскую преподавательницу Маделин Маркс обвинили в совращении двух учеников и злоупотреблении полномочиями. 23-летняя учительница проработала в школе всего два года. Затем выяснилось, что она завела романы сразу с двумя школьниками 17 и 16 лет, а затем совратила их. Полицейские заподозрили Маркс в сексуальной связи с несовершеннолетними и запретили ей видеться с ребятами. Вскоре у одного из школьников в телефоне были найдены ее интимные фото.