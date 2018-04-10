Главное управление МВД России по г. Москве приглашает в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках на ежегодный гала - концерт «Московские полицейские – москвичам!»...

Главное управление МВД России по г. Москве приглашает в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках на ежегодный гала - концерт «Московские полицейские – москвичам!», приуроченный к 300-летию российской полиции, который состоится 12 апреля 2018 года.Режиссер-постановщик концерта - народный артист России Евгений Хорошевцев. В программе примут участие победители смотра - конкурса музыкального творчества среди сотрудников, работников, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей.Гости мероприятия смогут ознакомиться с экспозицией истории органов внутренних дел города Москвы и фотовыставкой о работе столичной полиции, приуроченных к юбилейной дате, а также с форменным обмундированием сотрудников органов внутренних дел различных периодов.Перед концертным залом развернется выставка ретро-автомобилей столичной полиции, где каждый сможет внимательно рассмотреть раритетные экспонаты и сфотографироваться на память.Вход сводный и будет осуществляться с 17 часов 30 минут.Начало мероприятия в 19.00Как добраться: проезд от ст.м. Спортивная до ул. Лужники, д.24, стр. 2, Дворец спорта «Лужники» (бесплатные автобусы с 17.00 часов от ст. МЦК «Лужники» до ГЦКЗ «Россия» и обратно по окончании программы).Пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве