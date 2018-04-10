10.04.2018

2018-04-10 10:50:29

Москвич забил насмерть любовницу

На северо-востоке столицы обнаружено тело женщины, ЧП произошло на улице Чичерина. На месте происшествия был задержан нетрезвый безработный сожитель погибшей, передает агентство "Москва". По предварительным данным, москвич забил до смерти любовницу в ходе ссоры.