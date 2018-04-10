Инцидент произошел на севере Новой Зеландии. Особенно от удара стихии пострадали регион Таранаки и Деревня Национального парка.

Инцидент произошел на севере Новой Зеландии. Особенно от удара стихии пострадали регион Таранаки и ДеревняНационального парка.Рику Филду,проезжавшему в самый разгул торнадо на грузовике в тех краях, удалось снятьэкстремальное путешествие на видео. Мужчина признался журналистам, что никогдав жизни не испытывал такого сильного чувства страха."Я так никогда не боялся! Сердце в пятки ушло. Я попалпрямо внутрь торнадо", – цитирует водителя грузовика . Сообщается, что без электричества остались более пяти тысяч домоврегиона.