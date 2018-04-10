Инцидент произошел на севере Новой Зеландии. Особенно от удара стихии пострадали регион Таранаки и Деревня
Национального парка.
Инцидент произошел на севере Новой Зеландии. Особенно от удара стихии пострадали регион Таранаки и Деревня
Национального парка.
Рику Филду,
проезжавшему в самый разгул торнадо на грузовике в тех краях, удалось снять
экстремальное путешествие на видео. Мужчина признался журналистам, что никогда
в жизни не испытывал такого сильного чувства страха.
"Я так никогда не боялся! Сердце в пятки ушло. Я попал
прямо внутрь торнадо", – цитирует водителя грузовика . Сообщается, что без электричества остались более пяти тысяч домов
региона.