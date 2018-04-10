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55-летний мужчина ударил ножом двух пассажиров электрички "Москва-Каланчевская". Злоумышленник задержан. Пострадавшим оказана медицинская помощь, передает .

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