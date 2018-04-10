Во время экскурсии по мальтийскому городу Зуррик двухэтажный автобус врезался в низко висящие ветви дерева. В результате пострадали 50 человек, шесть из которых находятся критическом состоянии.

На Мальте в аварии с двухэтажным экскурсионным автобусом погибли два туриста и 50 пострадали, передает "Интерфакс".По данным местных СМИ, во время экскурсии по мальтийскому городу Зуррик двухэтажный автобус врезался в низко висящие ветви дерева. В результате пострадали 50 человек, шесть из которых находятся критическом состоянии. Находившиеся на верхней палубе автобуса — 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка, погибли.Пострадавшие госпитализированы, среди них 12 детей. Шестеро туристов из Великобритании, Италии и Германии находятся в критическом состоянии.По данным полиции, автобусом управлял 24-летний мужчина, это была его первая рабочая смена с прошлого лета. Обстоятельства ЧП выясняются.Двухэтажные экскурсионные автобусы — пользуются большой популярностью во многих городах мира. Они объезжают главные достопримечательности в сопровождении аудиогида, а туристы, купив билет, могут неограниченно выходить из автобуса и вновь садиться на него.