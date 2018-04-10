Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Восточного округа провели беседу по правилам дорожного движения с учениками ГБОУ г. Москвы «Школы №1987» района Люблино.

Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Восточного округа провели беседу по правилам дорожного движения с учениками ГБОУ г. Москвы «Школы №1987» района Люблино.Профилактические беседы в общеобразовательных организациях города Москвы проводятся сотрудниками столичной Госавтоинспекцией на регулярной основе. Чтобы мероприятия не носили формальных характер, дорожные полицейские регулярно вносят разнообразие и новшества в формат их проведения, поэтому каждый визит инспекторов дорожно-патрульной службы для школьников превращается в настоящий праздник.Автоинспекторы провели для учеников школы № 1987 лекцию на тему безопасного поведения на улицах и дорогах города. Во время встречи Госавтоинспекторы Юго-Восточного округа города Москвы напомнили детям о правилах перехода проезжей части, о том, как нужно себя вести во дворе. Также в игровой форме детям напомнили о необходимости пристёгиваться в салоне автомобиля, а также напомнили о простых правилах безопасности во время поездки в общественном транспорте.Госавтоинспекторы Юго-Восточного округа призвали ребят носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы стать более заметными для водителей в темное время суток и в условиях плохой видимости.Ребята заинтересованно выслушали инспекторов ДПС, после чего получили компетентные комментарии на все интересующие вопросы.Чтобы закрепить полученные знания в рамках Правил дорожного движения, дорожные полицейские показали фильм, иллюстрирующий правила безопасного поведения на проезжей части. Сюжет не оставил равнодушным никого из ребят. После просмотра дети поделились своими эмоциями и признались, что пересмотрели свои взгляды и впредь будут более ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.В завершение дружеской встречи сотрудники Госавтоинспекции вручили каждому ученику памятку с подробным планом безопасного маршрута «дом-школа-дом».