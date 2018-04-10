Пятого апреля пуэрториканские исполнители Луиа Фонси и Дэдди Янки установили рекорд. Клип на их песню свою песню Despacito, опубликованный на YouTube в январе 2017 года, набрал пять миллиардов просмотров. Через пять дней после этого видео из YouTube пропало. Возможно, его удалили хакеры.

Пятого апреля пуэрториканские исполнители Луиа Фонси и Дэдди Янки установили рекорд. Клип на их песню "Despacito", опубликованный на YouTube в январе 2017 года, набрал пять миллиардов просмотров.Через пять дней после установления этого мега-рекорда клип вдруг пропал из YouTube. Теперь пользователи могут видеть на черном окне надписи: "Видео недоступно" или "Это видео было удалено пользователем".При этом телеграм-канал Mash пишет, что клип мог быть удален хакерами, а The Independent предполагает, что злоумышленники взломали музыкальные аккаунты хостинга Vevo, где был размещен клип Фонси и других известных певцов (в частности, Шакиры, Тейлор Свифт и Дрейка) - некоторых их клипы также были удалены.Некоторое время вместо ролика-рекордсмена было доступно видео, на котором неизвестные люди в масках направляют оружие в кадр, передает РИА Новости.