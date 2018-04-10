В Германии сотни тысяч человек выступили против усыпления убившего мужчину стаффордширского терьера. Многие из них захотели забрать пса себе.

В Германии сотни тысяч человек выступилипротив усыпления убившего мужчину стаффордширского терьера. Многие из нихзахотели забрать пса себе.Терьер покличке Чико загрыз хозяина,27-летнего Лиридона К. и его мать в городе Ганновер. ЧП произошло в началеапреля. Соседи рассказали, что собака всегда вела себя агрессивно.Своегопитомца мужчина содержал в клетке и изредка выпускал в наморднике. Чикоприобрела его мать из страха перед бывшим мужем, севшим в тюрьму за попыткуубить ее топором, и поощряла агрессию пса, сообщает The Guardian.Изначально власти приняли решение усыпить ее, однако в защиту собаки-убийцыпоявилась петиция, которую подписали 250 тысяч человек. Тогда правительство решилоприслушаться к горожанам, признав, что пса стоило забрать у нерадивого хозяина дотрагедии, прислушавшись к жалобам соседей.Теперьвласти и волонтеры ищут место, куда бы пристроить животное. В свою очередьисполнительный директор ганноверской ассоциации по защите животных ХейкоШварцфельд отметил, что на содержание пса в приюте потребуются деньги. И тогдасотник немцев выразили желание забрать Чико домой.Смертельные случаииз-за агрессии собак не редкость и в России. Напомним, 5 февраля прошлого годатрагедия произошла в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области. Там два охотничьих псазагрызли семилетнююдевочку, когда она каталась с горки. Животных ликвидировали местные жители.Владельцы собак-убийц были задержаны.