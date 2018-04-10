В Германии сотни тысяч человек выступили
против усыпления убившего мужчину стаффордширского терьера. Многие из них
захотели забрать пса себе.
В Германии сотни тысяч человек выступили
против усыпления убившего мужчину стаффордширского терьера. Многие из них
захотели забрать пса себе.
Терьер по
кличке Чико загрыз хозяина,
27-летнего Лиридона К. и его мать в городе Ганновер. ЧП произошло в начале
апреля. Соседи рассказали, что собака всегда вела себя агрессивно.
Своего
питомца мужчина содержал в клетке и изредка выпускал в наморднике. Чико
приобрела его мать из страха перед бывшим мужем, севшим в тюрьму за попытку
убить ее топором, и поощряла агрессию пса, сообщает The Guardian.
Изначально власти приняли решение усыпить ее, однако в защиту собаки-убийцы
появилась петиция, которую подписали 250 тысяч человек. Тогда правительство решило
прислушаться к горожанам, признав, что пса стоило забрать у нерадивого хозяина до
трагедии, прислушавшись к жалобам соседей.
Теперь
власти и волонтеры ищут место, куда бы пристроить животное. В свою очередь
исполнительный директор ганноверской ассоциации по защите животных Хейко
Шварцфельд отметил, что на содержание пса в приюте потребуются деньги. И тогда
сотник немцев выразили желание забрать Чико домой.
Смертельные случаи
из-за агрессии собак не редкость и в России. Напомним, 5 февраля прошлого года
трагедия произошла в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области. Там два охотничьих пса
загрызли семилетнюю
девочку, когда она каталась с горки. Животных ликвидировали местные жители.
Владельцы собак-убийц были задержаны.