Вернулись с наградами. Владимирские спортсмены стали призёрами и победителями первенства России и всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту. Они проходили в Краснодарском крае в горной местности. 170 спортсменов из 13 регионов России соревновались в разных дисциплинах радиопеленгации. Владимирскую область представляли 20 ребят от 10 до 17 лет.

Вернулись с наградами. Владимирские спортсмены стали призёрами и победителями первенства России и всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту. Они проходили в Краснодарском крае в горной местности. 170 спортсменов из 13 регионов России соревновались в разных дисциплинах радиопеленгации. Владимирскую область представляли 20 ребят от 10 до 17 лет. В общей сложности они завоевали 4 "бронзовых", 6 "серебряных" и 2 "золотых" медали.