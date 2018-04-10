Стала известна цена и расположение самой дешевой квартиры в
России. Стоимость жилья составляет 100 тысяч рублей, оно находится в городе
Копейск Челябинской области.
Стала известна цена и расположение самой дешевой квартиры в
России. Стоимость жилья составляет 100 тысяч рублей, оно находится в городе
Копейск Челябинской области.
Площадь квартиры – 30 квадратных метров. Она располагается в
новостройке, сдача которой запланировала в ближайшие месяцы. Об этом сообщает
"Мир Квартир". Полная стоимость жилья – 100 050 рублей, причем
собственник готов к торгу.
На втором месте в списке самых квартир расположилось жилье в
здании барачного типа в Курганской области. Общая площадь квартиры – 24
квадратных метров. Продавец просит за нее 120 тысяч рублей.
третья по дешевизне квартира находится в Челябинске. Жилье
площадью 33 квадратных метра с кухней восемь метров и балконом и кухней
продается за 130 тысяч рублей. На четвертом месте – "двушка" площадью
47 "квадратов" в городе Кохма Ивановской области за 140 тысяч рублей.
Среди дешевого жилья предлагается также 35-метровая
однокомнатная квартира при станции Лещево-Замарево Курганской области,
"двушка" с печным отоплением в Ивановской области. Оба лота продаются
по цене 200 тысяч рублей.
Напомним, ранее аналитики рынка недвижимости назвали города
России с самым дешевым жильем в новостройках. Цена среднестатистического
предложения в Магнитогорске Челябинской области составила полтора миллиона
рублей. Чуть выше ценники в Брянске и Нижнем Тагиле – 1,8 миллиона рублей. В
среднем, по данным экспертов, квартира на первичном рынке жилья в России стоит
три миллиона рублей.