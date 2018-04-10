Стала известна цена и расположение самой дешевой квартиры в России. Стоимость жилья составляет 100 тысяч рублей, оно находится в городе Копейск Челябинской области.

Стала известна цена и расположение самой дешевой квартиры вРоссии. Стоимость жилья составляет 100 тысяч рублей, оно находится в городеКопейск Челябинской области.Площадь квартиры – 30 квадратных метров. Она располагается вновостройке, сдача которой запланировала в ближайшие месяцы. Об этом сообщает"Мир Квартир". Полная стоимость жилья – 100 050 рублей, причемсобственник готов к торгу.На втором месте в списке самых квартир расположилось жилье вздании барачного типа в Курганской области. Общая площадь квартиры – 24квадратных метров. Продавец просит за нее 120 тысяч рублей.третья по дешевизне квартира находится в Челябинске. Жильеплощадью 33 квадратных метра с кухней восемь метров и балконом и кухнейпродается за 130 тысяч рублей. На четвертом месте – "двушка" площадью47 "квадратов" в городе Кохма Ивановской области за 140 тысяч рублей.Среди дешевого жилья предлагается также 35-метроваяоднокомнатная квартира при станции Лещево-Замарево Курганской области,"двушка" с печным отоплением в Ивановской области. Оба лота продаютсяпо цене 200 тысяч рублей.Напомним, ранее аналитики рынка недвижимости назвали городаРоссии с самым дешевым жильем в новостройках. Цена среднестатистическогопредложения в Магнитогорске Челябинской области составила полтора миллионарублей. Чуть выше ценники в Брянске и Нижнем Тагиле – 1,8 миллиона рублей. Всреднем, по данным экспертов, квартира на первичном рынке жилья в России стоиттри миллиона рублей.