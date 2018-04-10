Исследователи из Кембриджского университета подробно описали два вида заразного злокачественного заболевания, которое поражает тасманийского дьявола. Эксперты также назвали причины, по которым этот вид млекопитающих более восприимчив к такому типу рака, чем другие животные.

Исследователи из Кембриджского университета подробно описали два вида заразного злокачественного заболевания, которое поражает тасманийского дьявола. Эксперты также назвали причины, по которым этот вид млекопитающих более восприимчив к такому типу рака, чем другие животные.Всего известно о восьми разновидностях так называемого трансмиссивного рака, которые поражают собак, сумчатых тасманийских дьяволов и морских двустворчатых моллюсков. Долгое время эксперты полагали, что поскольку это заболевание очень редко, сумчатые получали его случайным образом. Однако открытие второго типа заразных злокачественных опухолей привело экспертов к заключению, что тасманийские дьяволы имеют предрасположенность к уязвимости перед смертоносной болезнью, передает "EurekAlert!".Позже выяснилось, что появлению обоих разновидностей патологии способствуют схожие мутации, а развиваются опухоли из примерно одних и тех же тканей. По причине того, что животные часто кусают друг друга за морду, когда дерутся за еду или возможность оставить потомство, опухоль может разрастаться из клеток, которые участвуют в заживлении ран. Уже доказано, что медикаменты, блокирующие биохимические пути, участвующие в регенерации тканей, останавливает рост лицевых опухолей.Эксперты в области онкологии убеждены, что в распространение опухолей внушительный вклад внес человек, из-за которого численность тасманийских дьяволов резко снизилась. В результате этого уменьшилось и генетическое разнообразие, которое необходимо для повышения устойчивости иммунной системы к злокачественным клеткам.