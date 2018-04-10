Автомобили корейских и французских брендов становятся самыми
популярными на вторичном авторынке в России. Опережает их пока только
отечественная Lada.
Автомобили корейских и французских брендов становятся самыми
популярными на вторичном авторынке в России. Опережает их пока только
отечественная Lada.
Продажи автомобилей в России растут. Увеличение показали все
марки, вошедшие в Топ-10 – рейтинг, составленный аналитическим агентством
"Автостат". По его данным, самый большой рост сохраняется у корейских
брендов KIA (+23,4%) и Hyundai (+17%). В марте к ним присоединился французский французский
Renault, продажи которого подросли на 18,1%.
В целом же, как подсчитали эксперты, в марте 2018 года рынок
автомобилей с пробегом в России вырос – по сравнению с мартом прошлого года -
на 6,7%. За месяц в стране продано с рук 489,1 тысячи машин.
Лидирует на вторичном авторынке отечественная Lada. В прошлом месяце на ее
долю пришлось 26,2% от общего объема продаж – 128,4 тысячи автомобилей. Среди
иномарок лидирует Toyota, увеличившая продажи на 7,9% – до 55,5 тысяч машин. Третий
по популярности – японский бренд Nissan. За минувший месяц в России продали
27,1 тысячи этих машин с пробегом – на 9,3% больше, чем годом раньше.
Самый большой рост продаж в ТОП-10 среди моделей показал
Hyundai Solaris – на 25,1%. Эксперты объясняют это тем, что "Солярис"
уже несколько лет остается бестселлером среди новых легковушек, и теперь она
массово появляется на вторичном рынке. А лидерство удерживает Lada 2114. Второе
место сохраняет Ford Focus – его продажи выросли на 10,4%, до 12,2 тысячи
машин.
По росту продаж в первой пятерке оказался Hyundai – таких автомобилей продано 23,5 тысячи, рост составил 17%. Тут же и Chevrolet, продажи которого на вторичном рынке выросли на 9,4% – до 21,6 тысячи автомобилей, пишет "Водитель Петербурга".