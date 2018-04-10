Автомобили корейских и французских брендов становятся самыми популярными на вторичном авторынке в России. Опережает их пока только отечественная Lada.

Автомобили корейских и французских брендов становятся самымипопулярными на вторичном авторынке в России. Опережает их пока толькоотечественная Lada.Продажи автомобилей в России растут. Увеличение показали всемарки, вошедшие в Топ-10 – рейтинг, составленный аналитическим агентством"Автостат". По его данным, самый большой рост сохраняется у корейскихбрендов KIA (+23,4%) и Hyundai (+17%). В марте к ним присоединился французский французскийRenault, продажи которого подросли на 18,1%.В целом же, как подсчитали эксперты, в марте 2018 года рынокавтомобилей с пробегом в России вырос – по сравнению с мартом прошлого года -на 6,7%. За месяц в стране продано с рук 489,1 тысячи машин.Лидирует на вторичном авторынке отечественная Lada. В прошлом месяце на еедолю пришлось 26,2% от общего объема продаж – 128,4 тысячи автомобилей. Средииномарок лидирует Toyota, увеличившая продажи на 7,9% – до 55,5 тысяч машин. Третийпо популярности – японский бренд Nissan. За минувший месяц в России продали27,1 тысячи этих машин с пробегом – на 9,3% больше, чем годом раньше.Самый большой рост продаж в ТОП-10 среди моделей показалHyundai Solaris – на 25,1%. Эксперты объясняют это тем, что "Солярис"уже несколько лет остается бестселлером среди новых легковушек, и теперь онамассово появляется на вторичном рынке. А лидерство удерживает Lada 2114. Второеместо сохраняет Ford Focus – его продажи выросли на 10,4%, до 12,2 тысячимашин.По росту продаж в первой пятерке оказался Hyundai – таких автомобилей продано 23,5 тысячи, рост составил 17%. Тут же и Chevrolet, продажи которого на вторичном рынке выросли на 9,4% – до 21,6 тысячи автомобилей, пишет "Водитель Петербурга".