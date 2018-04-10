Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня утром на Нижней Дуброве. На фото из соцсетей видно, что троллейбус столкнулся с легковушкой ВАЗ 2115, которая, вероятно, пыталась проскочить и совершить поворот.

Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня утром на Нижней Дуброве. На фото из соцсетей видно, что троллейбус столкнулся с легковушкой ВАЗ 2115, которая, вероятно, пыталась "проскочить" и совершить поворот. В госавтоинспекции нам сообщили, что это ДТП по сводкам не проходило. Видимо, это надо расценивать так, что обошлось без пострадавших.