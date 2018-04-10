Президент США в очередной раз стал объектом насмешек для
интернет-пользователей. На сей раз неоднозначную реакцию вызвал наряд главы
Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.
Президент США в очередной раз стал объектом насмешек для
интернет-пользователей. На сей раз неоднозначную реакцию вызвал наряд главы
Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.
В Сети появилась свежая фотография американского лидера.
Трамп запечатлен в момент высадки из вертолета. Внимание пользователей
социальной сети Twitter привлекла странная посадка его длинного синего пальто.
Они высказали предположения по поводу ее происхождения.
"Ребята, а может быть Трамп на самом деле все время носит с
собой трех капризных малышей-расистов", – отметили одни, другие предположили,
что Трамп на самом деле – это три разных человека. Третьи и вовсе пошутили, что
главы президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро"
из Белого дома.
Напомним, ранее супруга 45-го президента Соединенных Штатов
Меланья Трамп появилась на выступлении Трампа перед Конгрессом США в брючном
костюме кремового цвета. Интернет-пользователи предположили, что таким образом
супруга главы Белого дома решили его "потроллить". Дело в том, что в
очень похожем наряде в день номинации кандидатом в президенты США была Хиллари
Клинтон – соперница миллиардера в гонке за пост главы государства.
Некоторые комментаторы отметились более категоричными
заявлениями. По словам одного из них, первая леди США просто ненавидит своего
мужа. Кроме того, пользователи отметили, что на выступление Меланья приехала
отдельно от мужа и стояла в стороне от других во время выступления американского
лидера.
Стоит отметить, что 45-й президент США регулярно попадает в
нелепые ситуации и вляпывается в скандалы. Так, в январе этого года
порноактриса Сторми Дэниэлс призналась в сексуальной связи с миллиардером. Это
произошло в 2006 году. Тогда Дональд и Меланья уже были женаты.
Через несколько дней после признания порнозвезды супруга
главы Белого дома отказалась ехать с ним на Международный экономический форум в
швейцарский Давос. Официальными причинами были названы "проблемы с
расписанием и логистикой".