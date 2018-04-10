Президент США в очередной раз стал объектом насмешек для интернет-пользователей. На сей раз неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.

Президент США в очередной раз стал объектом насмешек дляинтернет-пользователей. На сей раз неоднозначную реакцию вызвал наряд главыБелого дома, который появился на публике в странном синем пальто.В Сети появилась свежая фотография американского лидера.Трамп запечатлен в момент высадки из вертолета. Внимание пользователейсоциальной сети Twitter привлекла странная посадка его длинного синего пальто.Они высказали предположения по поводу ее происхождения."Ребята, а может быть Трамп на самом деле все время носит ссобой трех капризных малышей-расистов", – отметили одни, другие предположили,что Трамп на самом деле – это три разных человека. Третьи и вовсе пошутили, чтоглавы президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро"из Белого дома.Напомним, ранее супруга 45-го президента Соединенных ШтатовМеланья Трамп появилась на выступлении Трампа перед Конгрессом США в брючномкостюме кремового цвета. Интернет-пользователи предположили, что таким образомсупруга главы Белого дома решили его "потроллить". Дело в том, что вочень похожем наряде в день номинации кандидатом в президенты США была ХиллариКлинтон – соперница миллиардера в гонке за пост главы государства.Некоторые комментаторы отметились более категоричнымизаявлениями. По словам одного из них, первая леди США просто ненавидит своегомужа. Кроме того, пользователи отметили, что на выступление Меланья приехалаотдельно от мужа и стояла в стороне от других во время выступления американскоголидера.Стоит отметить, что 45-й президент США регулярно попадает внелепые ситуации и вляпывается в скандалы. Так, в январе этого годапорноактриса Сторми Дэниэлс призналась в сексуальной связи с миллиардером. Этопроизошло в 2006 году. Тогда Дональд и Меланья уже были женаты.Через несколько дней после признания порнозвезды супругаглавы Белого дома отказалась ехать с ним на Международный экономический форум вшвейцарский Давос. Официальными причинами были названы "проблемы срасписанием и логистикой".