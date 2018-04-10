Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал выступление Зенита в чемпионате России по футболу. По его словам, за те деньги, которые платят футболистам санкт-петербургского клуба, они должны рвать стадион так, чтобы ошметки травы летели во все стороны.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал выступление "Зенита" в чемпионате России по футболу. По его словам, за те деньги, которые платят футболистам санкт-петербургского клуба, они должны рвать стадион так, "чтобы ошметки травы летели во все стороны"."Игра, которую "Зенит" показывает сейчас, и отношения между тренером и футболистами и руководством – все это переходит всякие границы. В итоге мы получаем такую вещь: никто собственным кошельком за результат не отвечает. Ни тренер, ни игрок, ни менеджер", — цитирует Валуева "Советский спорт".Кроме того, политик считает, что критика Манчини в адрес руководства клуба, не покупающего ему нужных игроков, не принесет никакой пользы для клуба. "Сопливо это все очень и грязно. По крайней мере, так выглядит со стороны. Пользы для клуба и для Манчини от всех этих заявлений – никакой. Так зачем критиковать? Лучше тренируй, а не говори", — заявил экс-чемпион мира по боксу.Также он покритиковал иностранцев "Зенита", которые, по его мнению, полностью не отрабатывают свою зарплату. Это же относится и к российским футболистам. "Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошметки травы летели во все стороны", — добавил Валуев.Напомним, что в прошедшем туре чемпионата России по футболу "Зенит" уступил "Краснодару" со счетом 1:2 и теперь занимает пятое место в турнирной таблице.