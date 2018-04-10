После разрыва с Викторией Дайнеко музыкант Дмитрий Клейман признался, что счастлив в новых отношениях. Избранница артиста кардинально отличается от его темпераментной экс-супруги.

После разрыва с Викторией Дайнеко музыкант Дмитрий Клейман признался, что счастлив в новых отношениях. Избранница артиста кардинально отличается от его темпераментной экс-супруги.Недавно барабанщик Дмитрий Клейман дал первое интервью, в котором рассказал свою версию семейной жизни с Викторией Дайнеко. Музыкант объяснил, что решился на это, не стерпев унижений экс-супруги. "Я долго молчал. Молчал и терпел, когда моя жена унижала меня, выносила дела нашей семьи в интернет на всеобщее обозрение и поругание", – заявил музыкант.Далее Клейман рассказал настолько захватывающую историю семейной жизни с Дайнеко, которая не оставила никого равнодушным. В ней было все: рукоприкладство, обливание кипятком, ругань, претензии, оскорбления. При этом: совместные путешествия, забота об общем ребенке, желание добиться успеха и заработать побольше денег. Итог же один: их общую дочь, которую воспитывает Виктория, Дмитрий сейчас не может навещать (хотя сама певица утверждает, что он сам не проявляет желания).Неизвестно, как развивается личная жизнь Дайнеко (артистка предпочитает не афишировать подробностей), а вот Клейман не скрывает, что счастлив в новых отношениях. Да и вообще, его жизнь кардинально изменилась после того, как он расстался с певицей."Все повернулось на 180 градусов. Прекратились бесконечные упреки, я успокоился, и карьера пошла в гору – наконец-то смог посвящать время работе. Наше детище – это проект DrumPanda, мы резиденты "Мумий Тролль Бара", постоянно гастролируем. В ближайших планах записать альбом и сделать несколько хитов со звездами! Начал развивать свою преподавательскую деятельность и готовлюсь к важному событию – открытию собственной барабанной школы KleymanSchool! Мы уже нашли помещение, делаем там ремонт, закупаем установки", – похвалился Клейман.Самое главное, по словам барабанщика, в него наконец верят. "Я встретил прекрасную девушку. Мы познакомились с Дашей в декабре. Случайно увидел, что она отметила мое фото в "Инстаграме". Начали переписываться, в январе встретились и с тех пор не расстаемся. Признаюсь, первое время внимательно присматривался к ней, боялся вновь наступить на те же грабли. Даже стал ловить себя на том, что иногда придираюсь. Но быстро понял, что не все женщины одинаковы. Даша, к счастью, не певица, она переводчик, профессионал своего дела. Даша практически не пропускает концерты нашей группы, которые проходят в Москве. Говорит, что во время моего выступления у нее мурашки бегут по коже. Это так приятно слышать! Она верит в меня, в мой потенциал. А я верю в нас..." – цитирует Дмитрия Клеймана .