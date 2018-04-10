После серии тизеров и откровенных фотошпионских утечек компания Ford, наконец, официально представила новое поколение модели Focus. В четвертом поколении модель стала технологичнее, получила новые моторы и довольно серьезно обновилась по части дизайна.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-novoe-pokolenie-ford-focus-predstavleno-oficialno.html" target="_blank">Новое поколение Ford Focus представлено официально</a> - После серии тизеров и откровенных фотошпионских утечек компания Ford, наконец, официально представила новое поколение модели Focus. В четвертом поколении модель стала технологичнее, получила новые моторы и довольно серьезно обновилась по части дизайна.
[url=http://33live.ru/novosti/10-04-2018-novoe-pokolenie-ford-focus-predstavleno-oficialno.html]Новое поколение Ford Focus представлено официально[/url] - После серии тизеров и откровенных фотошпионских утечек компания Ford, наконец, официально представила новое поколение модели Focus. В четвертом поколении модель стала технологичнее, получила новые моторы и довольно серьезно обновилась по части дизайна.