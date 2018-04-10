После серии тизеров и откровенных фотошпионских утечек компания Ford, наконец, официально представила новое поколение модели Focus. В четвертом поколении модель стала технологичнее, получила новые моторы и довольно серьезно обновилась по части дизайна.

После серии тизеров и откровенных "фотошпионских" утечек компания Ford, наконец, официально представила новое поколение модели Focus. В четвертом поколении модель стала технологичнее, получила новые моторы и довольно серьезно обновилась по части дизайна.