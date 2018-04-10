Смена поколений народного семейства Logan должна произойти в 2020 году, и, судя по всему, его ждут серьезные изменения по инженерной части: в распоряжении Логана появится новая платформа, что позволит обновить и моторную гамму. Правда, новая архитектура будет положена модели не для всех рынков.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-04-2018-novyj-renault-logan-pervye-podrobnosti.html" target="_blank">Новый Renault Logan: первые подробности</a> - Смена поколений народного семейства Logan должна произойти в 2020 году, и, судя по всему, его ждут серьезные изменения по инженерной части: в распоряжении Логана появится новая платформа, что позволит обновить и моторную гамму. Правда, новая архитектура будет положена модели не для всех рынков.
[url=http://33live.ru/novosti/10-04-2018-novyj-renault-logan-pervye-podrobnosti.html]Новый Renault Logan: первые подробности[/url] - Смена поколений народного семейства Logan должна произойти в 2020 году, и, судя по всему, его ждут серьезные изменения по инженерной части: в распоряжении Логана появится новая платформа, что позволит обновить и моторную гамму. Правда, новая архитектура будет положена модели не для всех рынков.