Смена поколений народного семейства Logan должна произойти в 2020 году, и, судя по всему, его ждут серьезные изменения по инженерной части: в распоряжении Логана появится новая платформа, что позволит обновить и моторную гамму. Правда, новая архитектура будет положена модели не для всех рынков.

Смена поколений "народного" семейства Logan должна произойти в 2020 году, и, судя по всему, его ждут серьезные изменения по инженерной части: в распоряжении "Логана" появится новая платформа, что позволит обновить и моторную гамму. Правда, новая архитектура будет положена модели не для всех рынков.