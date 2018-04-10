Глава Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук предложил построить синхротрон на острове Русский в Дальневосточном университете во Владивостоке. Эту спонтанную идею поддержал президент России Владимир Путин, посещая Курчатовский институт.

Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил построить синхротрон на острове Русский в Дальневосточном университете во Владивостоке. Эту спонтанную идею поддержал президент России Владимир Путин, посещая "Курчатовский институт".Современные физические установки повысят конкурентоспособность России на рынке исследований, уверен Михаил Ковальчук. Кроме того, создание таких установок в стране создают условия для устойчивой мобильности научных кадров, сообщает "Интерфакс".В присутствии главы государства Курчатовский институт 10 апреля подписал соглашение о сотрудничестве с Российской академией наук. В ближайшее время "Курчатовский институт" и РАН намерены разработать масштабные программы сотрудничества по целому ряду приоритетных проектов."Необходимо использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей, для освоения наших огромных территорий, роста эффективности экономики, промышленности, сельского хозяйства, — заявил глава российского государства Владимир Путин в НИЦ. — В любом деле важно определить приоритеты, иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы. Делайте в своей работе, в жизни только самое главное. А главное для нас с вами сегодня — добиться настоящего прорыва"."Очевидно, что роль науки в национальном развитии без преувеличения становится определяющей, и у нас есть возможности для того, чтобы решать исследовательские, конструкторские, технологические задачи самого высокого уровня", — уверен Путин.Лаборатория №2 ставшая "Курчатовским институтом" начиналась в 1943 году с пары токарных станков, небольшого помещения, с 20 килограммов урана и 10 выделенных Курчатову квартир. Сейчас "Курчатовский институт" — единственный в мире научный центр, где на одной территории расположены синхротронный ускоритель, сверхмощный лазер, ядерно-энергетический, плазменный, генетический комплекс. Это позволяет проводить уникальные исследования на стыке дисциплин.В феврале 2018 года Путин пообещал профинансировать создание центра синхротронного излучения в Новосибирске.