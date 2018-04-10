Здание бывшего областного сборного пункта, что рядом с мостом на Большой Московской - снести! Такое громкое заявление сделал сегодня главный военком области. Помимо этого Владимир Кручинин рассказал о том, что пришло в армию на смену дедовщине, а также поделился планами по набору солдат на весенне-летнюю призывную компанию. Обо всё по порядку расскажем далее.

Здание бывшего областного сборного пункта, что рядом с мостом на Большой Московской - снести! Такое громкое заявление сделал сегодня главный военком области. Помимо этого Владимир Кручинин рассказал о том, что пришло в армию на смену дедовщине, а также поделился планами по набору солдат на весенне-летнюю призывную компанию. Обо всё по порядку расскажем далее.