Актриса не думала о смерти. Она настраивала себя и близких на благоприятный исход.

Актриса не думала о смерти. Она настраивала себя и близких на благоприятный исход.10 апреля Москва простится с актрисой Анжеликой Волчковой. После панихиды в родном театре звезду "Школы современной пьесы" отправят на родину в Пензу, где и похоронят. Ее близкая подруга журналист Марина Зельцер рассказала корреспонденту Dni.Ru о последних днях актрисы."Мы были знакомы с Анжеликой с 1998 года, много общались, я писала о ней в разные издания, водил ее к продюсерам, на кастинги", – рассказала Марина. По ее словам, Анжелика, узнав о своем страшном диагнозе, настраивала себя на лучшее, не придавалась панике и запрещала другим думать о негативе. А в конце марта, подруга отправила Волчковой сообщение с просьбой не поддаваться унынию и верить благоприятный исход. И Анжелика ответила ей, что очень ждет тепло, весну, а особенно лето и солнце, ведь солнце – это энергия и жизнь. "Анжелика написала мне, что все обязательно наладится и поставила в конце три смайлика", – плачет Марина. Ей оставалось жить несколько дней...Как ранее Dni.Ru, Волчкова умерла от онкологии в возрасте 47 лет. Три с половиной года лечения, год ремиссии и рецидив... По последней просьбе актрисы, врачи не разглашают подробности ее болезни и смерти.В "Школе современной пьесы" корреспонденту Dni.Ru сообщили, что 11 апреля там сыграют спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. "Мы посвятили спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль", – рассказали в театре.