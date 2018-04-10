Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок покинет свой пост по окончанию сезона-2017/18. Уже известно, что в следующем чемпионате Континентальной хоккейной лиги руководить армейцами с Невы будет Илья Воробьев, ранее возглавлявший магнитогорский Металлург.

Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок покинет свой пост по окончанию сезона-2017/18. Уже известно, что в следующем чемпионате Континентальной хоккейной лиги руководить армейцами с Невы будет Илья Воробьев, ранее возглавлявший магнитогорский "Металлург".В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команда Олега Знарка дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА со счетом 2-4 в серии. Напомним, что в прошлом сезоне ХК СКА сумел завоевать главный трофей КХЛ.Кроме того, Знарок может не поехать вместе со сборной России и на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в мае в Дании. Судьба главного тренера национальной команды решится в ближайшее время, сообщает "Спорт-экспресс".