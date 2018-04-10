Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети.
Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети.
Киркоров опубликовал в
своем Instagram ряд снимков, на которых вместе с Бузовой совершает
странные движения. Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованной
машиной. Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленные
позы и страстно обнимаются.
К сожалению, причины такого
странного поведения остались неизвестны широкой общественности, так как Киркоров
был слишком лаконичен. Он написал под снимком: "Mission impossible...",
что с английского переводится
как "Миссия невыполнима".
Фанатки переполошились и накинулись
на Ольгу с критикой. "Не понимаю, почему в нее, в чем изюминка?", "Филипп ты с
этой курицей? Неожиданно!". "Филя, беги пока можешь! Она тебя сожрет!", -
писали дамы, уязвленные непостоянством певца.
Некоторым понравилась идея о возможности романа между звездами шоу-бизнеса. "Филл украсит любую девушку!", "О
да) Поп– королева) Отличная получилась бы пара", "Совет да Любовь",
"Это любовь", "Вы просто обязаны быть вместе!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.), – смеялись подписчики над загадочным дуэтом.
Добавим, что совсем недавно в СМИ появилась информация о
том, что к Бузовой вернулся бывший любовник – звезда реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко. В одном из аккаунтов в Instagram, посвященных скандально
известному телепроекту появился короткий ролик под названием: "Рома
вернулся на поляну – и сразу к Бузовой".
На видео Ольга запечатлена
танцующей перед хохочущим Романом. Когда же Бузова увидела, что ее снимают, она
попросила прекратить запись.