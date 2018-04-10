Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети.

Поклонницы приревновали Филиппа Киркорова к Ольге Бузовой. Танцы странной парочки взбудоражили пользователей Сети.Киркоров опубликовал всвоем Instagram ряд снимков, на которых вместе с Бузовой совершаетстранные движения. Безумные действия происходят прямо на автостоянке рядом с припаркованноймашиной. Артисты размахивают руками, играют с волосами Ольги, принимают двусмысленныепозы и страстно обнимаются.К сожалению, причины такогостранного поведения остались неизвестны широкой общественности, так как Киркоровбыл слишком лаконичен. Он написал под снимком: "Mission impossible...",что с английского переводитсякак "Миссия невыполнима".Фанатки переполошились и накинулисьна Ольгу с критикой. "Не понимаю, почему в нее, в чем изюминка?", "Филипп ты сэтой курицей? Неожиданно!". "Филя, беги пока можешь! Она тебя сожрет!", -писали дамы, уязвленные непостоянством певца.Некоторым понравилась идея о возможности романа между звездами шоу-бизнеса. "Филл украсит любую девушку!", "Ода) Поп– королева) Отличная получилась бы пара", "Совет да Любовь","Это любовь", "Вы просто обязаны быть вместе!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.), – смеялись подписчики над загадочным дуэтом.Добавим, что совсем недавно в СМИ появилась информация отом, что к Бузовой вернулся бывший любовник – звезда реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко. В одном из аккаунтов в Instagram, посвященных скандальноизвестному телепроекту появился короткий ролик под названием: "Ромавернулся на поляну – и сразу к Бузовой".На видео Ольга запечатленатанцующей перед хохочущим Романом. Когда же Бузова увидела, что ее снимают, онапопросила прекратить запись.