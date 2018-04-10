В ночное время злоумышленники проникли на территорию стройплощадки, откуда похитили минипогрузчик и погрузчик-экскаватор общей стоимостью 6 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в краже строительной техники на сумму 6 млн рублей.В ОМВД России по району Солнцево г. Москвы поступило заявление от представителя строительной компании. Мужчина сообщил, что с территории строительной площадки на улице Богданова пропала техника, принадлежащая организации. Материальный ущерб составил 6 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Самаркандском бульваре. Им оказался 35-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами арендовали фуру, водителю которой были представлены документы на перевозку. В ночное время они проехали незамеченными на территорию стройплощадки, откуда похитили минипогрузчик и погрузчик-экскаватор. Ничего не подозревающий шофер повез технику по указанному адресу в соседнюю область, где груз и был обнаружен. Похищенное изъято.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93