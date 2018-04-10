Своими
впечатлениями от просмотра ленты Тренер поделился защитник лондонского
Челси и сборной Бразилии Давид Луиз. Он выразил свои поздравления российскому
актеру и режиссеру Даниле Козловскому в своем микроблоге.
Своими
впечатлениями от просмотра ленты "Тренер" поделился защитник лондонского
"Челси" и сборной Бразилии Давид Луиз. Он выразил свои поздравления российскому
актеру и режиссеру Даниле Козловскому в своем микроблоге.
Луиз опубликовал в Instagram фотографию с просмотра фильма.
Бразилец отметил, что ему понравилась картина.
"Какой отличный фильм, показывающий
любовь к футболу и то, как она может изменить жизни людей. Поздравляю, бро,
Данила Козловский!" – цитирует спортсмена Отметим,
что Козловский посещал домашний стадион "Стэмфорд Бридж",
а также общался с главным тренером лондонцев Антонио Конте
и игроками команды.
Для Данилы Козловского "Тренер" стал дебютной
работой е режиссера. Ранее актер говорил, что в финале
его фильма российская команда сыграет с английской в Еврокубке
на домашнем стадионе "Челси".
Однако в последнее время Козловский слышит не только
похвалы. Из-за резкого высказывания на критику трейлера своего нового фильма
Данила угодил в большой скандал. Народ в негодовании обрушился на артиста,
который, кстати, покинул Россию.
Отметим, по сценарию
картины, футболист национальной сборной Юрий
Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После
досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру
и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим
клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.