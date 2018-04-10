Своими впечатлениями от просмотра ленты Тренер поделился защитник лондонского Челси и сборной Бразилии Давид Луиз. Он выразил свои поздравления российскому актеру и режиссеру Даниле Козловскому в своем микроблоге.

Своимивпечатлениями от просмотра ленты "Тренер" поделился защитник лондонского"Челси" и сборной Бразилии Давид Луиз. Он выразил свои поздравления российскомуактеру и режиссеру Даниле Козловскому в своем микроблоге.Луиз опубликовал в Instagram фотографию с просмотра фильма.Бразилец отметил, что ему понравилась картина."Какой отличный фильм, показывающийлюбовь к футболу и то, как она может изменить жизни людей. Поздравляю, бро,Данила Козловский!" – цитирует спортсмена Отметим,что Козловский посещал домашний стадион "Стэмфорд Бридж",а также общался с главным тренером лондонцев Антонио Контеи игроками команды.Для Данилы Козловского "Тренер" стал дебютнойработой е режиссера. Ранее актер говорил, что в финалеего фильма российская команда сыграет с английской в Еврокубкена домашнем стадионе "Челси".Однако в последнее время Козловский слышит не толькопохвалы. Из-за резкого высказывания на критику трейлера своего нового фильмаДанила угодил в большой скандал. Народ в негодовании обрушился на артиста,который, кстати, покинул Россию.Отметим, по сценариюкартины, футболист национальной сборной ЮрийСтолешников в ответственный момент не забивает пенальти. Последосадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеруи становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этимклубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.