Отравленная в британском городе Солсбери вместе со своим отцом, экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем Юлия выписывается из больницы. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Отравленная в британском городе Солсбери вместе со своим отцом, экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем Юлия выписывается из больницы. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.Известно, что 10 апреля врачи подпишут выписку Скрипаль, передает Также есть информация о том, что девушку должны были отпустить из медицинского учреждения 9 апреля.В свою очередь Национальная служба здравоохранения Великобритании 29 марта заявила, что Юлия Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Ведомство сообщало, что дочь экс-сотрудника ГРУ быстро идет на поправку.Материал дополняется