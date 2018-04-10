16-летний подросток погиб в ДТП. Трагедия случилась накануне около 9 вечера на 1 километре автодороги Владимир-Спасское. Мальчика-велосипедиста сбил автомобиль. Это первый смертельный случай с водителем двухколёсного транспорта в этом году. В 2017 в ДТП, связанных с наездами на велосипедистов, погибли 14 человек, более 80 получили травмы. Причём каждая третья авария была с участием детей. Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу.

16-летний подросток погиб в ДТП. Трагедия случилась накануне около 9 вечера на 1 километре автодороги "Владимир-Спасское". Мальчика-велосипедиста сбил автомобиль. Это первый смертельный случай с водителем двухколёсного транспорта в этом году. В 2017 в ДТП, связанных с наездами на велосипедистов, погибли 14 человек, более 80 получили травмы. Причём каждая третья авария была с участием детей. Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу.Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД: "Движение велосипедисты осуществляли со стороны населённого пункта Спасское в сторону города Владимира. На данном участке дороги один из велосипедистов двигался по проезжей части, где был на него совершён наезд. Вот вы видите следы торможения. После дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал на противоположную обочину".Трагедия случилась 9 апреля около 9 вечера в километре от села Спасское. 16-летний велосипедист, житель микрорайона Юрьевец вместе с сестрой возвращался с велопрогулки. Мальчика сбил внедорожник "Тойота", ехавший в попутном направлении. За рулём был 56-летний владимирец. По информации госавтоинспекции, с места происшествия он не убегал и был трезв. От полученных травм велосипедист скончался в карете скорой помощи. Сегодня на месте аварии свежие цветы, вероятно их принесли родные и друзья подростка. Как сообщают дорожные полицейские, специалистам предстоит изучить все детали этой аварии.Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД: "Все причины данного происшествия будут устанавливаться в рамках следственных мероприятий и степень виновности участников дорожного движения будет оценена. Что касается несовершеннолетнего, в момент ДТП на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы, на велосипеде был установлен 1 катафот".В 2018 году это первая гибель велосипедиста в нашей области. Но велосезон только начался. Сотрудники ГАИ бьют тревогу. В прошлом году на дорогах области произошло 90 подобных ДТП. В них погибло 14 человек и более 80 получили травмы. Причём в каждом третьем случае участниками аварий были несовершеннолетние. Опытный велопутешественник Виталий Кепин рассказывает, что и сам не раз чудом избегал ДТП. Дело в том, что любители двухколёсного транспорта до сих пор остаются неравноправными участниками дорожного движения, автомобилисты их попросту не замечают, а сами велосипедисты теряют бдительность. Спасти жизнь велосипедисту иногда помогают простые правила безопасности.Виталий Кепин, велопутешественник: "На дороге быть ярким, красочным: кислотный, красный, белый, никакого чёрного, как у нас сейчас большинство катается, не в камуфляже. Никаких наушников! Есть неписаное правило и в туризме и велосипедистам тоже: в вечернее время, в тёмное время суток на дорогу лучше не выезжать. Хотя это допустимо и есть фонарики, но я довольно часто общался с участниками аварий и самый искренний ответ всех автомобилистов - я его не видел!"Велосипед тоже должен быть заметен на дороге. Лучше всего, если светоотражающие элементы находятся и впереди, и сзади, и на колёсах транспортного средства. Передвигаясь вне населённых пунктов, двигаться желательно навстречу автомобильному потоку, чтобы видеть машины. Тогда легче контролировать ситуацию, и, возможно, тогда, трагедий на дорогах удастся избежать.