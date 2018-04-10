Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской рассказала о методах работы Пусть говорят. Там работают бессовестные и беспринципные люди.

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской рассказала о методах работы "Пусть говорят". Там работают бессовестные и беспринципные люди.Первый канал долгое время требовал от Элины Мазур "заткнуться". Об этом бывшая товарка Виталины Цымбалюк-Романовской сообщила в эксклюзивном интервью Dni.Ru."У Первого канала был сценарий: Виталина – эдакая бедная крошка, обобранная жуликом Джигарханяном, – говорит Элина – Все в шоке: ах какой пассаж, ах, как смел народный артист и уважаемый человек так обидеть молодую украинскую пианистку. Но я им смешала карты – стала рассказывать, кто скрывается за это личной кротости, какие аферы она проворачивала, как подделывала подписи, что звать ее вовсе даже не Виталина... Эти мои признания были Первому каналу совсем не нужны. И редакторы "Пусть говорят" нашли подсадных, чтобы меня меня скомпрометировать. Придумали, что у меня бордели притоны и прочую чушь. Словом, всячески затыкали мне рот, а Цымбалбюк-Романовская, тем временем, наглела, чувствуя свою безнаказанность"."Теперь же Первый канал меня достает, предлагает 3 миллиона рублей за съемку, – продолжает Мазур. – он очень хочет получить эксклюзив на тему квартир Джигарханяна. А я отказываюсь, – потому что не хочу с ними сотрудничать. Кроме того, Армен Борисович неоднократно обращался к руководству Первого Канала с просьбой прекратить его травлю. Но голос метра так и не был услышан! А я защищаю Джигарханяна в публичном пространстве, и я говорю: остановитесь! Он старый человек! Вы хотели получить контракт с уборщицей Викой из Киева? Вы его получили! Мы больше никак не хотим комментировать происходящее! Я прошу оставить в покое доброе имя великого артиста, внесенного в Книгу рекордов Гинесса, и его друга Артура Согомоняна"."Именно благодаря доброте и любви Артура, единственного близкого человека, Армен Борисович сейчас держится. Ему нанята прекрасная сиделка, по словам метра, лучше чем Цымбалюк-Романовская, вокруг него лучшие врачи и медперсонал, он окружен заботой и вниманием. "Заботливая" Виталмина может не волноваться о том, как в ее отсутствии чувствует себя Армен Борисович. Он ее забыл! Сиделок, тем более не чистых на руку, долго вспоминать – не комильфо!", – подчеркнула Мазур.