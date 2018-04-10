Программа Познер с участием бывшего министра обороны США Уильяма Перри все же выйдет в эфир Первого канала, но позже. Руководство решило, что интервью с чиновником из Пентагона неуместно в сложившейся международной обстановке.

Программа "Познер" с участием бывшего министраобороны США Уильяма Перри все же выйдет в эфир Первого канала, но позже. Руководстворешило, что интервью с чиновником из Пентагона неуместно в сложившейсямеждународной обстановке.Эфир авторской программы Владимира Познера просто перенесли.В ней известный журналист взял интервью у экс-министра обороны США. УильямПерри возглавлял Пентагон в 1994-1997 годах, в первый президентский срок БиллаКлинтона."Руководство Первого канала сочло, что с учетомбомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программабудет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже", – написал насвоем сайте Познер. Журналист уточнил, что это сообщение для тех, ктоинтересуется, почему анонсированная передача не появилась на экранах 9 апреля.Обстановка в Сирии обострилась 6 апреля, когда правительственныевойска приступили к освобождению одного из пригородов Дамаска – Думы. Западныеагентства сообщили, что мирных жителей, якобы, атаковали химическим оружием.Как обычно, никаких доказательств, кроме постановочных видеосюжетов отизвестных "Белых касок", представлено не было.Тем не менее, госдепартамент США обвинил в возможной химическойатаке не только официальный Дамаск, но и Россию. В российским оборонномведомстве все обвинения отвергли. Российские специалисты исследовали местопредполагаемой атаки и никаких следов применения химоружия не обнаружили.Противостояние продолжилось на заседании Совета БезопасностиООН, где российский представитель Василий Небензя заявил о "хамском"отношении Вашингтона, какого не наблюдалось даже в годы холодной войны и осознательной провокации. Представитель США в ответ сообщила, что Америкаоставляет за собой право на любые действия – даже без санкции Совбеза.