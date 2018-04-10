Программа Познер с участием бывшего министра
обороны США Уильяма Перри все же выйдет в эфир Первого канала, но позже. Руководство
решило, что интервью с чиновником из Пентагона неуместно в сложившейся
международной обстановке.
Программа "Познер" с участием бывшего министра
обороны США Уильяма Перри все же выйдет в эфир Первого канала, но позже. Руководство
решило, что интервью с чиновником из Пентагона неуместно в сложившейся
международной обстановке.
Эфир авторской программы Владимира Познера просто перенесли.
В ней известный журналист взял интервью у экс-министра обороны США. Уильям
Перри возглавлял Пентагон в 1994-1997 годах, в первый президентский срок Билла
Клинтона.
"Руководство Первого канала сочло, что с учетом
бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа
будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже", – написал на
своем сайте Познер. Журналист уточнил, что это сообщение для тех, кто
интересуется, почему анонсированная передача не появилась на экранах 9 апреля.
Обстановка в Сирии обострилась 6 апреля, когда правительственные
войска приступили к освобождению одного из пригородов Дамаска – Думы. Западные
агентства сообщили, что мирных жителей, якобы, атаковали химическим оружием.
Как обычно, никаких доказательств, кроме постановочных видеосюжетов от
известных "Белых касок", представлено не было.
Тем не менее, госдепартамент США обвинил в возможной химической
атаке не только официальный Дамаск, но и Россию. В российским оборонном
ведомстве все обвинения отвергли. Российские специалисты исследовали место
предполагаемой атаки и никаких следов применения химоружия не обнаружили.
Противостояние продолжилось на заседании Совета Безопасности
ООН, где российский представитель Василий Небензя заявил о "хамском"
отношении Вашингтона, какого не наблюдалось даже в годы холодной войны и о
сознательной провокации. Представитель США в ответ сообщила, что Америка
оставляет за собой право на любые действия – даже без санкции Совбеза.