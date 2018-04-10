Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что США заняли неконструктивную позицию по ситуации с предполагаемой химической атакой в Сирии, отказываясь смотреть реальности в глаза. По его словам, на Западе наклеивание ярлыков и вынесение вердиктов уже превратилось в добрую традицию.

США заняли неконструктивную позицию по ситуации с предполагаемой химической атакой в Сирии, отказываясь смотреть реальности в глаза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки, вы видите, что априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов применения химических отравляющих веществ в Гуте", — констатировал Песков, добавив, что никто не говорит "о необходимости проведения какого-то беспристрастного расследования".По его словам, на Западе "наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия" уже превратилось в добрую традицию, а это "сужает маневр для дипломатических усилий". При этом, как сообщает "Россия 24", Песков подчеркнул, что российская сторона не намерена "отказываться от активной работы на дипломатическом поприще"."Естественно, эта работа будет продолжена", — заявил Песков.Ранее некоторые неправительственные организации, в том числе "Белые каски", заявили о том, что сирийская армия применила в городе Дума бомбы с хлором. Погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены сотни местных жителей.В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, напоминает ТАСС. Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки и не обнаружили там следов применения хлора или другого боевого химического вещества. В Минобороны РФ подчеркнули, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.