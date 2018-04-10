Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после того, как
стало известно о романе актера Брэда Питта с профессором архитектуры Массачусетского
технологического университета Нэри Оксман. Энистон очень надеялась возобновить
отношения с бывшим супругом.
Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после того, как
стало известно о романе актера Брэда Питта с профессором архитектуры Массачусетского
технологического университета Нэри Оксман. Энистон очень надеялась возобновить
отношения с бывшим супругом.
Инсайдеры из окружения звезды сообщили, что она
пребывает в крайне подавленном состоянии. Девушка находится на грани нервного
срыва, сообщает портал Popculture.
Голливудский актер Брэд Питт уже полгода как официально
свободен. Желающие захомутать красавца-холостяка выстроились в очередь.
Дженнифер Энистон тоже решила побороться за внимание Питта. Экс-возлюбленные
стали проводить очень много времени вместе, поклонники думали, что воссоединение
не за горами.
Как выяснилось, голливудскую диву обскакала сексапильная женщина-ученый. Брэд начал
встречаться с Нэри Оксман еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс с
Анджелиной Джоли был в самом разгаре. Артист влюбился в красотку-брюнетку после
того, как посетил ее лекции, он был поражен тем, с каким упоением она говорит о
мировых шедеврах. Страсть к архитектуре сплотила звезду и научного деятеля.
На данном этапе между Питтом и Оксман платонические отношения.
Но по информации от близких друзей артиста, он не прочь перевести их в романтическую плоскость, сообщает People.
О новой подруге голливудского красавца известно немного. Нэри
родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурные
проекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назад
Оксман включили в список "25 самых красивых бостонцев". Была замужем за
аргентинцем, но брак не сложился. Сейчас красотка в разводе.