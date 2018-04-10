Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после того, как стало известно о романе актера Брэда Питта с профессором архитектуры Массачусетского технологического университета Нэри Оксман. Энистон очень надеялась возобновить отношения с бывшим супругом.

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после того, какстало известно о романе актера Брэда Питта с профессором архитектуры Массачусетскоготехнологического университета Нэри Оксман. Энистон очень надеялась возобновитьотношения с бывшим супругом.Инсайдеры из окружения звезды сообщили, что онапребывает в крайне подавленном состоянии. Девушка находится на грани нервногосрыва, сообщает портал Popculture.Голливудский актер Брэд Питт уже полгода как официальносвободен. Желающие захомутать красавца-холостяка выстроились в очередь.Дженнифер Энистон тоже решила побороться за внимание Питта. Экс-возлюбленныестали проводить очень много времени вместе, поклонники думали, что воссоединениене за горами.Как выяснилось, голливудскую диву обскакала сексапильная женщина-ученый. Брэд началвстречаться с Нэри Оксман еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс сАнджелиной Джоли был в самом разгаре. Артист влюбился в красотку-брюнетку послетого, как посетил ее лекции, он был поражен тем, с каким упоением она говорит омировых шедеврах. Страсть к архитектуре сплотила звезду и научного деятеля.На данном этапе между Питтом и Оксман платонические отношения.Но по информации от близких друзей артиста, он не прочь перевести их в романтическую плоскость, сообщает People.О новой подруге голливудского красавца известно немного. Нэриродилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурныепроекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назадОксман включили в список "25 самых красивых бостонцев". Была замужем зааргентинцем, но брак не сложился. Сейчас красотка в разводе.