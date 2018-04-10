Денежные выплаты в честь Дня Победы. По информации областной администрации, в апреле их получат более 6 тысяч жителей региона. Среди них вдовы погибших в Великую Отечественную, инвалидов и ветеранов войны и других боевых действий; вдовы граждан, пострадавших от радиационных катастроф; семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время.

Денежные выплаты в честь Дня Победы. По информации областной администрации, в апреле их получат более 6 тысяч жителей региона. Среди них вдовы погибших в Великую Отечественную, инвалидов и ветеранов войны и других боевых действий; вдовы граждан, пострадавших от радиационных катастроф; семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время. Размер денежного подарка составит 3 308 рублей. Всего из регионального бюджета на эти выплаты выделили более 20 миллионов рублей.