Палата по разрешению споров Российского футбольного союза признала обоснованными требования Павла Погребняка к его бывшему клубу и обязала московское Динамо выплатить игроку компенсацию за досрочное расторжение контракта в полном объеме. Об этом заявил юрист Михаил Прокопец.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза признала обоснованными требования Павла Погребняка к его бывшему клубу и обязала московское "Динамо" выплатить игроку компенсацию за досрочное расторжение контракта в полном объеме. Об этом заявил юрист Михаил Прокопец."Динамо" обязано выплатить Погребняку в полном объеме всю сумму, положенную футболисту за оставшиеся полгода по контракту (с января по июнь). Клуб может обжаловать данное решение", — цитирует ТАСС Прокопца, представляющего интересы экс-форварда "бело-голубых".Напомним, что ранее "Динамо" в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком, посчитав, что тот нарушил трудовой режим.