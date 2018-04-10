Сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве с дорогостоящей иномаркой...

В ОМВД России по району Преображенское с сообщением о мошенничестве обратилась женщина. Потерпевшая пояснила, что около трех месяцев назад она решила продать свой автомобиль марки «Мерседес». За помощью в поиске покупателя обратилась к малознакомому мужчине, который пообещал помочь за небольшое денежное вознаграждение. Женщина передала автомобиль и документы на него компаньону, после чего мужчина перестал выходить на связь.Впоследствии потерпевшая узнала, что принадлежащая ей иномарка продана, а денежные средства не возвращены. Материальный ущерб составил 1 млн 200 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отделения уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемого 47-летнего жителя Московской области.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495)965-29-73